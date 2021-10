CJ제일제당, ‘UN 지속가능개발목표경영지수’ 최우수그룹 선정

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당은 경제사회이사회 특별협의지위기구(UN SDGs) 협회가 발표한 ‘2021 UN지속가능개발목표경영지수(SDGBI) 글로벌 지수 최우수그룹에 3년 연속 선정됐다고 25일 밝혔다. 3년 연속 최우수그룹에 등재된 것은 국내 식품기업 중 CJ제일제당이 유일하다.

SDGBI는 지속가능발전목표 기반의 경영분석 지수로 2016년부터 발표됐으며, 2019년 유엔 본부 지속가능 고위급 정치회담에 공식 의견서로 제출되는 등 세계적으로 공신력을 갖춘 ESG(환경·사회·지배구조) 평가지표다.

사회, 환경, 경제, 제도 등 4개 분야 내 12개 항목과 48개 지표를 갖추고, 이에 가장 부합되는 경영활동을 펼친 기업을 중심으로 분석한다. 특히 친환경 노력, 사회·경제적 노력과 파급성, 지배구조와 제도개선 노력, ESG 금융활동 여부 등을 평가해, 최우수, 우수, 상위 3개 부문으로 나누어 기업을 선정한다.

올해는 세계 3000개 기업 중 303 곳이 글로벌 지수에 편입됐다. 이 가운데 CJ제일제당은 아마존, 애플, 마이크로소프트, 코카콜라, 네슬레 등 유수의 글로벌 기업 46개사와 함께 최우수그룹 명단에 나란히 이름을 올렸다.

CJ제일제당은 건강한 식품 생산, 친환경 생태계 구축 노력, 경영진의 지속가능경영 의지 및 실행 체계 구축, 기후변화 대응 노력 , 천연원료 사용, 신뢰할 수 있는 투명한 제도 및 지배구조 구축 등에서 높은 평가를 받았다.

한편 UN SDGs협회는 이번 글로벌 최우수그룹에 등재된 기업들을 향후 UN SDGs의 다양한 플랫폼을 통해 국제사회의 주요 지속가능경영 사례로 소개할 예정이다. 전 세계 주요 투자은행, 자산운용사, 신용평가사, 거래소, ESG 평가기관 등에 다양한 경로를 통해 홍보와 협력의 기회도 제공한다.

