독도의날 기념해 울릉도와 독도의 지역 특산품 특별 '라방'

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 지역 특산물 생산 농가의 온라인 판로를 지원하는 상생 프로젝트로 울릉도 현지에서의 라이브커머스 방송을 진행한다고 25일 밝혔다.

독도의 날을 기념해 전날인 24일 서경덕 교수와 독도를 찾았던 티몬은 이날 울릉도와 독도의 특산품을 판매하는 라방을 준비했다.

이날 방송에서는 ▲명이나물 ▲당일바리 반건조오징어 ▲돌미역 ▲홍합명이맛·홍게맛 간장 등 울릉도 특산품들을 산지에서 생방송으로 판매한다.

또한 독도 기념품 제작 업체 '독도 문방구'의 ▲독도강치인형 ▲독도 크루삭스 ▲독도 소주잔 등을 소개한다. 판매된 수익금은 울릉도 농가의 온라인 판로 확대와 해양 생태계 보호를 위해 사용할 계획이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr