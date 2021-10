다날 “페이코인으로 비트코인 투자할 수 있다”

페이코인 앱 내 비트코인 투자 서비스 출시 예정

[아시아경제 공병선 기자] 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 7,600 전일대비 220 등락률 +2.98% 거래량 6,850,363 전일가 7,380 2021.10.25 09:41 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 이 페이코인으로 비트코인을 투자할 수 있는 서비스를 출시한다.

25일 다날 자회사 페이코인의 운영사 다날핀테크는 지난 22일 블록체인 금융솔루션 기업 ‘비브릭’과 업무협약(MOU)을 맺고 페이코인을 활용한 비트코인 투자 상품 서비스를 출시할 예정이라고 밝혔다. 다날핀테크는 플랫폼으로서 비트코인 투자 서비스를 안내하고 비브릭은 투자 솔루션을 제공하는 역할을 맡는다.

이번 서비스는 기존 가상화폐 투자 방식보다 간편한 것으로 알려졌다. 기존엔 가상화폐 거래소를 가입한 후 가상화폐를 매매해야 했다. 하지만 페이코인 서비스는 관련 애플리케이션(앱)에서 상품을 선택만 하면 모든 투자 절차가 완료된다.

신뢰성과 안정성 확보에도 집중했다. 페이코인 측은 다날핀테크와 비브릭의 모기업인 다날, 세종텔레콤 등을 통해 안정적 서비스 운영이 가능하다고 밝혔다. 아울러 페이코인의 발행사 페이프로토콜은 최근 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 획득하고 가상자산사업자 신고도 마친 바 있다.

향후 페이코인은 비트코인 투자 서비스를 시작으로 가상화폐를 활용한 금융 서비스를 준비할 계획이다. 특히 페이코인으로 은행 서비스를 이용하듯 가상화폐 예치와 대출, 투자 등 금융 서비스를 이용할 수 있는 ‘크립토 뱅크’를 목표하고 있다.

황용택 다날핀테크 대표는 “미국의 비트코인 상장지수펀드(ETF) 승인은 가상화폐가 실생활에서 운용 가능한 자산으로 인정받았다는 것”이라며 “가상화폐에 대한 전문적 지식이 없더라도 페이코인을 통해 가상화폐 시장의 혜택을 이용자 모두가 누릴 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

