세종시, 노인 교통안전 대책 강화

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 노인 교통안전 대책을 강화한다.

시는 노인 교통사고 감소를 위해 노인보호구역 확대와 고령 운전자의 운전면허 반납 인센티브 제공 등의 내용을 담은 노인 교통안전 대책을 추진한다고 25일 밝혔다.

시에 따르면 지난해 세종은 교통사고 감소율, 10만명당 교통사고 사망자 수, 어린이 1만명당 교통사고 등 지표에서 전국 1위를 달성했다.

다만 지표에서 교통약자 사고 중 어린이 교통사고는 큰 폭으로 감소한 반면 노인 교통사고는 2018년 29건, 2019년 29건, 2020년 28건 등으로 대등소이 하게 유지되고 있다.

이에 시는 노인교통안전 관련 예산으로 2억원을 확보하고 노인 보행자 교통안전 확보와 노인 운전자 교통사고 감소대책을 추진키로 했다.

우선 시는 조치원 전통시장 앞 새내로 등 노인 보행교통사고가 빈번한 구간을 노인보호구역으로 신규 지정하고 교통안전 시설물을 설치하는 등 운전자가 어르신 교통안전에 주의할 수 있게 유도할 계획이다.

노인보호구역으로 지정되면 차량 제한속도가 기존 40㎞에서 30㎞로 하향 조정되고 무단횡단방지시설, 횡단보도 주변 불법주정차 방지봉 등 안전 인프라가 대폭 확충된다.

시는 세종종합사회복지관 등 기존 5개 노인보호구역에 대해서도 노후한 노면표지 및 안내판을 개선하고 과속방지시설을 설치하는 등 노인 보행자를 위한 안전시설 개선을 연내 마무리할 계획이다.

고령 운전자의 운전면허 자진반납 유도를 위한 장치도 마련했다. 시는 이달 28일부터 주소지 읍·면·동사무소에서 운전면허를 반납하는 만 70세 이상자를 대상으로 예산이 소진될 때까지 10만원의 교통카드를 제공한다.

또 고령 운전자를 배려하는 교통문화 조성을 위해 고령운전자 차량표시 스티커도 보급한다.

특히 이륜차나 경운기 사고가 많은 읍면 지역에선 내달부터 안전모, 경운기 점멸등, 경운기·이륜차 반사판 보급 사업을 한국교통안전공단과 공동으로 추진한다.

시는 이번 대책으로 관내 노인 교통사고를 줄이고 교통약자가 배려 받는 선진 교통문화가 정착될 수 있도록 할 계획이다.

고성진 시 건설교통국장은 “어르신이 교통사고 걱정 없이 편하게 이동할 수 있는 분위기를 조성하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

