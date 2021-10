[아시아경제 이민우 기자] 카이노스메드 카이노스메드 284620 | 코스닥 증권정보 현재가 3,295 전일대비 135 등락률 +4.27% 거래량 401,336 전일가 3,160 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 카이노스메드, 119억 규모 제3자배정 증자 결정수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일 close 는 식품의약품안전처로부터 다계통위축증(MSA) 치료제 KM-819의 2상 임상시험 계획 신청을 승인 받았다고 22일 공시했다. 다계통위축증은 파킨슨 증후군에 속하는 여러 질환의 한 유형이다.

회사 측은 "KM-819 연구의약물은 다계통 위축증의 병리적 진행악화를 늦추는 치료제로써 세포사멸을 유도하는 FAF1의 과발현을 억제해 새로운 약리작용 방식으로 도파민 생성 뉴런을 사멸로부터 보호할 것으로 기대된다"며 "이번 임상시험에서는 시험군의 KM-819 복용시 임상적으로 유의미한 차이로 대조군에 비교해 다계통 위축증의 진행속도가 늦춰지고 신경학적 평가의 결과가 개선될 것으로 기대한다"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr