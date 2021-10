[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국립부경대학교와 한국폴리텍대학 울산캠퍼스는 22일 부경대 대학본부 3층 총장실에서 ‘공유협력’ 협약을 체결했다.

두 대학은 이번 협약으로 4차 산업혁명시대 미래인재 양성과 혁신가치 창출을 위해 교육시설과 교육과정, 교원 등 자원을 공유하고 협력을 확대하기로 했다.

두 대학은 △학술교류, 학점교류, 교수와 학생 교류 △인력 양성을 위한 공동 교육과정 개발 및 운영 △공유대학 관련 사업 추진 등에 협력할 계획이다.

장영수 총장은 “이번 협약으로 부산의 특성화 종합대학인 부경대와 울산의 산업 전문인력 양성 선도대학인 한국폴리텍대 울산캠퍼스가 각 대학의 강점을 극대화해 대학과 지역 발전의 시너지효과를 얻을 것으로 기대한다”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr