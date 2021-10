오클리, 스타필드 하남 매장 개점

[아시아경제 이승진 기자] 스포츠 브랜드 오클리가 스타필드 하남점에 매장을 개장한다고 22일 밝혔다.

이번 매장은 스타필드 하남점 3층 스포츠 존에 위치한다. 먼저 매장 내에서는 오클리 베스트셀러 안경인 ‘수트로’와 ‘인코더’, ‘케이토’ 뿐만 아니라 골프의류 및 장비 등을 직접 착용해볼 수 있다.

개장을 기념해 오클리는 23일부터 2주 동안 주말에 한 해 ‘오클리 스포츠 패션 퍼레이드’도 진행한다. 골프백, 바이크 헬멧, 스노 고글 등 각 종목에 맞춰 오클리의 제품을 착용한 모델들이 쇼핑몰을 다니며 소비자에게 제품을 선보인다.

오클리 브랜드 매니저는 “쇼핑 테마파크인 스타필드 하남에 오픈한 오클리 단독 매장은 새로운 판로 확보의 의미를 넘어 오클리만의 브랜드 가치를 경험할 수 있는 플랫폼으로 자리잡기를 기원한다”며 “이번 매장이 경험을 중시 하는 MZ세대의 취향을 많이 반영한 만큼 향후에도 다양한 체험형 서비스를 개발해 소비자에게 색다른 쇼핑 경험을 선사할 예정”이라고 전했다.

