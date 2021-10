[아시아경제 이민우 기자] 동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스 000640 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 1,500 등락률 -1.36% 거래량 3,117 전일가 110,000 2021.10.22 13:32 장중(20분지연) 관련기사 동아제약, 박카스D 가격 12% ↑… 6년 7개월만마스크로 뾰루지·여드름 생긴다면… 동아제약 '애크논 크림'피부흡수 특허기술…무좀약 1위 close 는 보통주 1주당 500원의 현금배당을 결정했다고 22일 공시했다. 시가배당율은 0.4%, 배당금총액은 약 31억원이다. 배당 기준일은 지난달 30일이며 다음달 5일 배당금이 지급될 예정이다.

