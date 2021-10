지엔씨에너지, 친환경에너지 사업 전망 '맑음'…"하수처리 사업 성장"

[아시아경제 유현석 기자] 친환경·신재생에너지 전문기업 지엔씨에너지 지엔씨에너지 119850 | 코스닥 증권정보 현재가 5,160 전일대비 745 등락률 +16.87% 거래량 1,547,931 전일가 4,415 2021.10.22 09:25 장중(20분지연) 관련기사 【전문가의견】 전기차 판매량 예상치 늘려...'2차전지' 공급 더 늘어난다【전문가추천】 한국형 뉴딜로 천하 재패한다...꼭 사야할 '수소차 관련주' [특징주]지엔씨에너지, 정부 그린 뉴딜 정책 수혜…'강세' close 는 친환경에너지 시장 확대에 따라 소형열병합 발전과 바이오가스발전 등 친환경에너지 사업의 성장이 가속화 되고 있다고 22일 밝혔다.

회사는 민간투자 방식으로 전국 9곳에 바이오가스 발전소를 운영 중이다. 지난해 경북 경주시의 ‘하수처리장 슬러지(찌꺼기) 감량화 사업’에 선정되며 첫발을 뗀 ‘하수처리 사업’도 지속적인 성장 중 이다.

지엔씨에너지는 ‘하수처리장 슬러지 감량화 사업’ 역량 강화를 위해 세계적인 하수슬러지처리 기업 캠비의 한국지사 ‘캠비코리아’의 지분을 인수했다.

캠비는 생활하수 및 산업 슬러지를 고압의 스팀을 이용하여 혐기성 소화가 잘 이루어 지도록 전처리하는 기술을 보유하고 있다. 하수의 소화조 체류시간을 절반가까이 줄일 수 있으며 바이오가스 생산량도 증가 시킨다. 또한 병원균 없이 배출되는 케이크(Cake·고체입자)의 탈수율 향상시켜 안정적으로 최종 슬러지를 생산한다. 지엔씨에너지는 이를 활용해 비료로 제작하여 추가적인 해외 매출을 확보할 예정이다.

또 캠비가 적용된 하수처리 시설은 열병합발전과 결합하여 친환경 전기를 생산하고 열가수분해공정에 사용될 뜨거운 증기를 제공 가능하다. 바이오가스를 정제하여 자동차 연료나 천연가스 대용으로도 사용할 수 있어, 지엔씨에너지는 이를 기반으로 바이오`가스 발전 사업에 시너지 효과를 내고 있다.

지엔씨에너지 관계자는 “최근 정부의 신재생에너지공급 의무화 비율 상향 조정이 부각되면서 당사가 진행 중인 바이오가스 발전 사업에 대한 관심이 늘고 있는 추세다”라며 “특히 캠비 기술의 경우 고압의 스팀을 사용하기 때문에 화석연료를 사용하는 기존 슬러지 처리방식 대비 획기적으로 탄소를 절감할 수 있어 정부의 탄소 중립 정책과 함께 성장할 것으로 보인다”라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr