성 김 오늘 방한…北 미사일·종전선언 논의할 듯

[아시아경제 이지은 기자] 성 김 국무부 대북특별대표가 22일 한미 북핵 수석대표간 협의를 위해 방한한다.

김 대표는 이날 입국한 후 오는 23일 노규덕 한반도평화교섭본부장을 만나 북핵 문제 등 한반도 관련 주요 사안에 대해 협의를 갖는다.

지난 18일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 모인 이후 약 닷새만에 다시 만나는 것으로, 이번 협의에서 문재인 대통령이 제안한 '종전선언' 논의가 진전을 보일지 주목된다.

우리 측은 종전선언을 상호 신뢰를 바탕으로 남북미 대화를 여는 계기로 보고 각급 협의를 통해 미국에 종전선언 문제를 설득해 왔다. 앞서 진행된 협의에서도 김 대표와 노 본부장은 상당한 시간을 할애해 종전선언 문제를 논의했으며, 김 대표는 '종전선언 논의를 계속하기를 고대한다'고 밝힌 바 있다. 미국 측은 종전선언의 영향에 대한 내부적 검토를 진행 중이며, 김 대표가 이번 방한 계기에 검토 결과를 전달할 가능성도 있다.

또 북한이 지난 19일 발사한 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 관련, 북한의 의도와 한반도 정세에 미칠 영향 등에 대해서도 양국간 논의가 이뤄질 것으로 보인다. 인도네시아 주재 미국 대사를 겸하는 김 대표는 이번 협의 이후 24일 인도네시아로 출국한다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr