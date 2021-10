경남교육청, 학교조직 재구조화 워크숍 시행

교육 행정 재구조화로 교육활동에 전념

교육본질 회복

단위학교 업무 협력과 실천 강화

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 21일부터 11월 26일까지 총 27회에 걸쳐 초등학교 교감과 교사 1000여명을 대상으로 ‘모두·함께·실천하는 교육활동 중심 학교조직 재구조화 워크숍’을 개최한다.

청은 2014년부터 학교가 학생 중심의 교육활동에 전념할 수 있도록 교원 행정업무 경감을 위해 꾸준히 노력해왔다.

이번 워크숍은 학교조직을 교육행정 중심에서 교육활동 중심으로 재구조화해 교육 본질을 회복하고, 민주적인 의사결정 과정을 통한 업무 분석 및 서로 협력하는 문화 정착을 위해 참여·실습형으로 운영된다.

교육활동 중심의 조직 구조가 운영된 다양한 사례도 공유하며 현장에 실질적인 도움을 주고자 했다.

이외숙 학교혁신과장은 “본질 회복을 위해 모두의 노력이 필요하다. 단위학교 업무의 축소 및 통합으로 선생님이 교육활동에만 전념할 수 있을 때 아이들이 행복한 학교, 혁신적인 미래 교육으로 나아갈 수 있을 것이다”고 강조했다.

한편 경남교육청은 단위학교의 업무 협력과 실천을 강화하기 위해 ‘민주적 의사결정 역량 강화 도움 자료집’을 발간해 보급하고, 교육활동 중심의 조직 개편을 위한 상담도 지속해서 실시할 예정이다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr