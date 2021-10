공수처, '고발사주' 의혹 전직 대검 정보담당자 조사

[아시아경제 이정윤 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 '고발 사주' 의혹에 연루된 당시 대검찰청 수사정보정책관실 직원들을 조사한 것으로 알려졌다.

21일 법조계에 따르면 최근 공수처는 지난해 4월 손준성 당시 대검 수사정보정책관 지휘를 받던 파견 검사 A씨와 수사정보정책관실 소속 수사관들을 불러 조사했다.

공수처는 A 검사 등이 손 검사의 지시를 받아 유시민 전 노무현재단 이사장 등 여권 인사에 대한 고발장을 작성하고 관련 근거 자료를 수집한 것으로 의심하고 있다.

고발 사주 의혹 최초 제보자인 조성은 씨는 국민의힘 김웅 의원(당시 미래통합당 총선 후보)으로부터 지난해 4월 문제의 고발장을 받았는데, 이 텔레그램 메시지에 '손준성 보냄'이 표시돼 있었다.

공수처는 고발장에 담긴 내용 가운데 사건 관련자들의 판결문을 비롯해 대검에서 파악해 정리했을 것으로 의심되는 정보를 추려내고, A 검사 등 수사정보정책관실 관계자들을 상대로 해당 정보를 수집했는지 조사한 것으로 알려졌다. 또 손 전 정책관의 지시를 따른 것인지 등도 조사한 것으로 전해졌다.

다만 지난달 A 검사와 함께 압수수색한 성모 부장검사(당시 수사정보2담당관)에 대한 조사는 하지 않은 것으로 알려졌다.

공수처 관계자는 "수사 상황에 관해서는 확인해줄 수 없다"고 말했다.

