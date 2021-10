목포해양대학교, 재학생 대상 ‘취업역량 강화캠프’ 개최

취업 준비에 꼭 필요한 교육 과정 이뤄져…실전 모의 면접 프로그램 진행

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포해양대학교(총장 박성현)가 지난 8일부터 9일까지 보성 다비치콘도리조트에서 방역 수칙을 철저히 준수하며 재학생들을 대상으로 ‘취업역량 강화캠프’를 개최했다.

21일 목포해양대에 따르면 졸업예정자들이 희망 기업으로의 취업을 지원하기 위해 시행된 이번 캠프는 대학 취업실습본부(본부장 임채현)와 취·창업역량 강화 전문 교육법인 ㈜드림나루(대표 김제환)가 공동 참여해 4학년 학생 40명을 대상으로 진행됐다.

캠프는 취업 준비의 필수요소인 이력서/자기소개서 작성법, 전문가와 1:1 자기소개서 첨삭지도, 면접 기술 레벨 UP, 실전 모의 면접 등의 프로그램을 통해 학생들의 실질적 취업역량 강화에 도움이 됐다.

목포해양대학 취업실습본부 취업 이남일 팀장은 “코로나19 상황으로 인한 대면 수업 미진행으로 학생들의 취업에 대한 걱정이 컸는데, 막상 참여 학생들의 열정적인 모습을 보니 취업 의지를 강하게 느낄 수 있었다”며 “취업캠프를 통해 학생들이 취업에 한 발 더 다가서는 계기가 된 것 같아 흐뭇하다”고 말했다.

캠프에 참여한 항해학부 4학년 강서희 학생은 “취업 준비에 꼭 필요한 교육 과정으로 이뤄져, 막연한 두려움을 가졌던 취업 준비에 자신감이 생겨 어떻게 준비해야 할지 알게 돼 정말 좋았다”면서 “3분 실전 모의 면접은 많이 떨렸지만 가장 큰 도움이 됐다” 고 소감을 밝혔다.

드림나루 김제환 대표는 “이번 캠프를 진행해보니, 대학생들의 취업에 관한 관심과 왜 국립목포해양대학교의 취업률이 전국 1위인지 알게 됐다”며 “참여 학생들과 취업실습본부 교직원들의 열정에 감탄했다”고 전했다.

한편 전남지역 코로나19 3단계의 상황에서 진행된 이번 캠프는 참여자(학생, 교직원, 강사진 등 운영인력) 전원이 선별검사를 통한 음성 확인 후 참여했으며, 2m 이상 거리두기, 매시간 강의실 소독과 발열 체크, 참여자 별도 공간 식사 등 방역지침을 철저히 준수해 안전하게 진행됐다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr