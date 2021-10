장성군, 모범노인·노인복지기여자 23명 표창

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 지난 20일 군청 4층 아카데미홀에서 제25회 노인의 날 기념 표창 수여식을 가졌다고 21일 밝혔다.

이날 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 수상자와 가족, 소수의 내외빈만 참석한 가운데 진행됐다.

노인의 날은 노인들의 노고를 치하하기 위해 제정된 법정기념일이며 본 기념일은 10월 2일이지만, 군은 ‘경로의 달’ 10월의 의미를 더해 20일로 기념식 날짜를 잡았다.

표창 대상자는 모범노인 12명(도지사 표창 1명 포함)과 노인복지 기여자 11명으로, 총 23명이 선정됐다.

유두석 군수는 수상자에게 표창을 전달하고 감사 인사를 나눴다.

유두석 군수는 “군은 지역 실정에 맞춘 다양한 노인복지서비스 추진으로 타 시군을 선도하고 있다”며 “앞으로도 행복한 노후와 코로나19 걱정 없는 일상을 선사할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr