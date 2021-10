경상국립대학교 약학대학-스몰랩 공동협력 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 약학대학은 약학대학 세미나실에서 스몰랩과 산학협력 협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이날 체결식에는 윤현옥 약학대학장과 이정규 스몰랩 대표이사 등 10여 명이 참석, 약학교육 및 기업의 발전을 위해 공동 노력하기로 했다.

또한 경상국립대 약학연구소와 스몰랩의 공동협력 양해각서(MOU)도 동시에 체결하여 다자간 연구 교류가 진행될 계획이다. 참석자들은 MOU 체결 이후 구체적인 공동 연구 진행 방향에 관해 환담했다.

경상국립대 약학대학과 스몰랩은 협약서에서 약학 실무교육을 위한 시설 및 인적 자원의 제공, 실험분석 및 연구 장비 시설의 공동 이용, 약학교육 및 연구 분야 발전을 위한 시설 및 인적교류 등에 협력하기로 했다. 설립 10주년을 맞이한 경남을 대표하는 경상국립대 약학대학이 더욱 도약하는 계기를 마련하게 됐다.

윤현옥 약학대학장은 “약학교육 6년제 학제 개편에 따른 변화의 시기에 공동연구로 전문가 교류가 활성화되어 동반 상승효과를 기대한다”고 말했다.

