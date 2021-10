LG, 3년간 청년일자리 3.9만개 창출…김부겸 "韓미래 위한 투자"

청년희망ON 프로젝트

[세종=아시아경제 손선희 기자] LG그룹이 향후 3년 간 청년 3만명을 직접 채용하기로 했다. 아울러 스타트업 1500억원 투자 및 산학연계 프로그램 등을 통해 총 3만9000개의 일자리를 창출할 계획이다.

정부와 LG그룹은 21일 오후 서울 강서구 소재 LG사이언스파크에서 이 같은 내용의 '청년희망ON 프로젝트' 파트너십을 체결하고 청년 일자리 창출 계획을 발표했다. 정부 측에서는 김부겸 국무총리, 구윤철 국무조정실장 등이 참석했고, LG그룹 측에서는 구광모 회장, 권영수 부회장, 박일평 LG사이언스파크 사장, 이방수 사장 등이 참석했다.

LG그룹은 향후 3년 간 직접채용으로 연간 1만명씩 총 3만명을 직접 채용할 방침이다. 이는 기존 채용규모보다 약 10% 늘어난 것이다.

아울러 LG커넥트, 오픈랩 등 스타트업 분야에 1500억원 투자해 향후 3년 간 약 2000개의 일자리를 창출한다. 또 '채용계약학과' 등 산학연계 프로그램을 배터리·인공지능 등 전공까지 확대해 5800개, ESG(환경·사회·지배구조) 프로그램 'LG소셜캠퍼스' 및 '로컬밸류업프로그램' 등을 통해 1200개의 청년 일자리를 각각 창출하겠다고 밝혔다. 기존 6000개에서 3000개를 더해 총 9000개의 일자리 창출 효과가 기대된다고 LG측은 설명했다.

이날 파트너십 체결은 KT, 삼성에 이어 세 번째 이뤄진 것이다. 세 기업이 창출하겠다고 약속한 청년일자리 개수는 총 8만1000개다.

김 총리는 모두발언에서 "청년일자리 프로젝트에 LG가 크게 화답해줘 감사하다"며 "기업과 정부가 함께 힘을 모아서 청년 일자리를 늘려서, 대한민국의 미래를 위한 투자를 해보자"고 말했다. 아울러 청년 맞춤형 인재양성, 청년 기술창업 활성화 등을 위한 정책을 조만간 발표하겠다고 덧붙였다.

