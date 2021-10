▶ 박수경 전 한일은행 지점장 별세, 박미영·중현(한미약품 커뮤니케이션실 상무)·진효·선영·중태(부산 기장군 문화관광과 생활체육팀장) 부친상, 최종술(영성냉동 공조부장)·이정무(한국재료연구원 책임연구원) 장인상, 김효미·고경희(SC제일은행 대리) 시부상.=부산서호병원, 발인 23일 오전6시30분.

