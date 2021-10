[특징주]엔케이맥스, 미국 법인 CTOS서 자가 세호치료제 발표 승인 ↑

[아시아경제 이선애 기자] 엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 22,850 전일대비 1,900 등락률 +9.07% 거래량 2,903,926 전일가 20,950 2021.10.21 10:25 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"엔케이맥스, 비소세포폐암 대상 NK세포치료제 임상 결과 미국면역암학회서 공개[CB발행 그후]한 달만에 100% 오른 엔케이맥스…투자자 ‘휴’ close 주가가 강세다.

이는 미국법인 엔케이젠 바이오텍(NKGen Biotech)이 2021년 결합조직종양학회 연례회의(CTS, Connective Tissue Oncology Society)에서 불응성 암에 대한 SNK01 단일 요법의 발표가 승인된 데 따른 것으로 풀이된다.

CTOS는 결합조직 종양 관련 전문의, 임상전문가 등이 참여하는 암 학회로 1997년 설립 이후 매년 개최되고 있다. 지난해부터 코로나19로 인해 온라인으로 진행되고 있다. 연구 제목은 ‘기존 요법에 반응하지 않는 병리학적으로 확인된 암 환자에서 생체 외 확장된 자가 자연 살해 세포의 용량을 증량하는 1상 연구’다.

스티븐 차 엔케이젠 바이오텍 최고의학책임자(CMO)는 "이번 결과는 NK세포를 이용한 고형암 임상에서 세계 최초의 결과"라며 " 악성종양인 육종암에서 완전관해라는 놀라운 결과는 NK세포 치료법 개발의 중요한 성과"라고 말했다. 이어 "현재 일부 환자는 SNK01과 바벤시오를 계속 투약받고 있으며, 1명은 38주 이상 치료받고 있다"고 했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr