DL이앤씨, 김포 풍무동에 'e편한세상 시티 풍무역' 다음달 분양

[아시아경제 김민영 기자] DL이앤씨는 내달 경기도 김포시 풍무동에 'e편한세상 시티 풍무역’을 분양할 예정이라고 21일 밝혔다.

이 단지는 지하 6층~지상 14층, 오피스텔 420실 1개동과 단지 내 상업시설로 이뤄진다. 오피스텔 전용면적별로 △35㎡ 396실 △36㎡ 12실 △43㎡ 12실로 구성된다. 오피스텔 입주민을 위한 세대별 창고가 지하 4층에 조성되며 무인택배 보관함 등 각종 편의시설도 설치된다. 2층에는 피트니스와 스크린골프룸도 들어설 계획이다.

e편한세상 시티 풍무역은 풍무역이 반경 1km 내에 위치해 있다. 풍무역에서 두 정거장이면 지하철 5?9호선과 공항철도 환승역인 김포공항역까지 이동할 수 있다.

주변 생활 인프라도 풍부하다. 홈플러스 김포풍무점, 이마트트레이더스 김포점, 노브랜드 김포풍무점, CGV 김포점 등 생활 편의시설과 풍무국민체육센터, 김포종합운동장 등 문화시설이 인접해있다. 반경 700m내에 신풍초, 풍무초, 양도중, 풍무고 등 초중고가 위치해 있다. 선수공원, 장릉저수지 등 주변에 녹지 공간도 풍부하다.

e편한세상 시티 풍무역은 청약 자격 제한이 없다. 청약 통장이 필요 없고 거주지역 제한이나 주택 소유 여부 등과 상관 없이 대한민국에 거주하는 만 19세 이상이면 청약할 수 있다. 오피스텔 분양권은 취득세 계산 시 주택 수에 포함 되지 않는다. 아파트 청약 시에도 주택으로 간주되지 않으며 자금조달계획서를 제출할 필요도 없다.

분양 관계자는 "e편한세상 시티 풍무역은 주변의 편리한 생활 편의시설과 서울지하철 5호선 김포·검단 연장선 등 다양한 개발호재로 높은 미래가치가 기대된다"며 "여기에 김포 풍무지구에 들어서는 최초의 e편한세상 시티 브랜드 상징성과 아파트 대비 규제에서 비교적 자유로운 메리트가 있는 만큼 수요자들의 많은관심이 예상된다"고 말했다.

