[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 공동주택 건설 관계자의 역량 강화를 위해 시공자 및 감리자, 관계 공무원 등을 대상으로 오는 25일 '2021년 하반기 경기도 공동주택 건설관계자 온라인 교육'을 실시한다.

이번 온라인 교육은 지난해 교육 참여자들의 의견을 반영해 연간 2회로 확대된 교육의 두 번째 순서로 건설장비 안전, 조경, 정보통신 분야 교육이다.

강사로는 한국건설장비연구소 호종관 대표(아는 만큼 보인다! 장비 안전교육), 한국종합기술 신규환 부사장(조경 그리고 공동주택에 대한 새로운 생각), 바로엔기술사사무소 정태복 대표(공동주택 정보통신 품질관리) 등이다.

고용수 도 공동주택과장은 "건설장비 안전관리 방안, 공동주택 조경 시공 사례, 정보통신 품질관리 방안 등 다양한 분야 교육이 준비돼 있다"며 "교육을 통해 건설관계자들의 역량이 강화될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

