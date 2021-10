이재명 "공직 함부로 던질 수 있는 가벼운 것 아니다"…사퇴 시간 걸릴듯

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 대통령 후보인 이재명 경기도지사가 당초 예상과 달리 대선 준비를 위해 이번 주 경기도지사 직을 사퇴할 가능성은 크지 않은 것으로 확인됐다.

이 지사는 20일 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사를 마친 뒤 기자들과 만나 "공직자의 공직이라고 하는 것이 자기가 함부로 버리고 함부로 던질 수 있는 가벼운 것이 아니기 때문에 마지막 순간까지 신중하게 생각하고, 또 우리 도정에 피해가 최소화 될 수 있도록 지금도 심사숙고 중"이라고 답했다.

이어 "우리 당에서는 하루라도 빨리 사퇴하고 후보로서의 공식활동을 시작하면 좋겠다는 입장을 계속 전해오고 있다"며 "저도 우리 도민들게 또 설명드릴 시간이 필요하고, 오늘도 보니까 업무 보고서가 산더미처럼 쌓여있던데, 그 문제도 좀 정리하려고 하면 약간 시간이 필요하지 않을까라고 생각한다"고 덧붙였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr