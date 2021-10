함양군, 도민의 인권에 대한 이해와 관심을 위한 교육 개최

인권에 대한 올바른 이해와 인권 문화 확산



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 함양군은 20일 오후 군청 대회의실에서 군청 직원 30명을 대상으로 ‘2021년 찾아가는 도민 인권학교’을 진행했다.

2021년 찾아가는 도민 인권학교는 도민의 인권에 대한 이해와 관심을 높이기 위해 생활 속 인권 감수성 향상에 대한 올바른 이해와 인식 제고를 통해 공공기관 종사자를 대상으로 교육을 시행했다.

이날 강의는 국가인권위원회 김수진 강사를 초청해 ‘생활 속 인권 감수성 향상’이라는 주제로 일상생활 속 인권 문제와 개선방안 및 올바른 대응 방법에 대해 알아보고 구체적인 사례를 들어 업무 과정에서 필요한 인권보장 실천방안에 관해서 토론했다.

이날 교육에 참석한 공무원은 “인권에 대해 새로운 인식을 하게 돼 타인과 공감하며 배려하는 인권 감수성을 향상하는 데 많은 도움이 됐다”며 소감을 전했다.

군 관계자는 “이번 교육을 통해 조직문화가 인권 존중 문화로 변화하는 데 일조를 할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 다양한 인권교육을 통해 인권에 대한 올바른 이해와 인권 문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.

