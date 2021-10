홍준표 “범죄혐의자끼리 맞붙는데 이재명만 탓할 수 있겠나” … 대구서 ‘오징어게임 대선’ 막아야 호소

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “범죄 혐의자끼리 맞붙는 오징어게임 대선이 될 것이다”.

국민의힘 대선 경선 후보인 홍준표 의원이 윤석열 전 검찰총장과 이재명 경기도지사가 대선 본선에서 만나는 것을 가정하는 데 대해 이런 비판을 쏟아냈다.

홍 의원은 20일 대구에서 기자들과 만난 자리에서 “둘(윤석열·이재명)이 같이 대선을 가게 되면 범죄혐의자끼리 붙는 대선이 된다. 그러면 이재명 후보를 우리가 탓할 수도 없다”고 주장했다.

홍 의원은 이날 오전 대구시당에서 대장동 비리 특검 촉구 기자회견을 한 뒤 “지금 민주당이 (윤 전 총장) 부인 주가조작사건 조사를 다해놨다. 도망간 이종필이 자백했다고 들었다. 그런데 조사를 진행 안 하고 있다. 고발사주 사건도 공수처에서 판결문 열람한 검사를 불러 조사하면 바로 ‘관련’이 나오는데 그것도 안 한다. 왜 안 하고 있나”라고 말했다.

또 “송영길 민주당 대표가 최근 여러 매체에 윤석열을 원한다고 떠들고 있다”고 지적했다.

홍 의원은 윤 전 총장이 대선 후보가 되면 민주당의 공세와 수사기관의 벽을 넘지 못한다고 주장하고 있다.

그는 “국감장에서 이재명이 하는 태도 봤지 않나. 그렇게 국감장에서 태도를 보이는데 나중에 TV토론이나 대선에 가서 똑같은 그런 태도 보일 건데 그거 잡으려면 윤 후보로 잡을 수 있겠나. 싸움을 해도 내가 잘하고 머리도 이재명보다 내가 좋고 정책도 내가 좋다”고 말했다.

홍 의원은 “제일 걱정되는 것은 오징어 게임 같은 대선이 되어선 안 된다. 범죄혐의자끼리 붙는 대선은 오징어 게임 같은 대선”이라며 보수심장부인 TK에서 막아달라고 호소했다.

