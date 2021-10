서귀포해경, 마라도 해상서 침수선박 ‘구조’

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 서귀포해양경찰서(서장 황준현)는 20일 오전 04시 20분께 마라도 인근 해상에서 침수선박 A호(29t, 연승, 서귀포선적, 8명)를 안전하게 구조해 서귀포항에 입항했다고 밝혔다.

이날 오전 00시 09분께 마라도 남쪽 5.5㎞ 해상에서 A호가 원인미상으로 기관실이 침수돼 선체가 15~20도 가량 기울어진다는 신고가 제주안전국을 경유 서귀포해경에 접수됐다.

서귀포해경은 즉시 함정, 연안구조정, 구조대를 급파해 오전 00시 59분께 화순파출소 연안구조정이 현장 도착, 출동한 경찰관이 침수선박 A호에 승선해 선원과 선박의 안전상태를 확인한 후 신속히 배수펌프를 가동하며 구조를 실시했다.

이후 배수작업으로 인해 침수고가 많이 줄어들자 오전 01시 50분께 A호 자체 엔진사용이 가능하게 돼 배수펌프를 계속 가동하면서 자력항해로 오전 04시 20분께 서귀포항으로 입항했다.

A호의 침수 원인은 냉동기 냉각수 호스가 빠져 냉각수 유출로 발생한 것으로 보고 있으며 당시 선원 8명 전원은 건강상태 이상없이 구조됐다.

선장 상대 음주측정 결과도 이상이 없었다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr