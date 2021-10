구글, 자체 칩 탑재한 '픽셀6' 공개… 연말 스마트폰 경쟁 가열

[아시아경제 구은모 기자] 구글이 자체 제작 칩셋을 탑재한 신형 스마트폰 '픽셀6' 시리즈를 공개하며 점유율 확대에 나섰다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 70,200 2021.10.20 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"내년 반도체 가격 반등…삼성전자, 저가매수 전략 권고"오늘밤 삼성, '갤럭시 언팩 파트2'… “폴더블폰에 비스포크 입힌다”美 음성인식 기술업체, 삼성전자에 특허침해 소송 제기 close 와 애플에 이어 구글까지 신제품을 선보이면서 연말 스마트폰 시장의 점유율 경쟁은 한층 뜨거워질 것으로 보인다.

구글은 19일(현지시간) ‘픽셀 가을 런칭(PIXEL FALL LAUNCH)’ 온라인으로 이벤트를 열고 신형 스마트폰 ‘픽셀6’와 ‘픽셀6 프로’를 공개했다. 다만 공개가 예상됐던 폴더블폰 ‘픽셀 폴드’는 선보이지 않았다.

픽셀6 시리즈에서 가장 눈에 띄는 부분은 구글이 자체적으로 개발한 SoC(시스템 온 칩)인 ‘텐서(Tensor)’ 칩셋을 처음으로 애플리케이션 프로세서(AP)로 사용했다는 점이다. 구글은 텐서를 사용한 픽셀6 시리즈가 전 세대 모델인 ‘픽셀5’보다 중앙처리장치(CPU) 성능을 80% 이상 개선됐다고 밝혔다. 구글 측은 “텐서는 구글 역사상 가장 큰 모바일 하드웨어 혁신”이라고 평가했다.

외관도 개선됐다. 픽셀6는 광택 처리된 알루미늄으로, 픽셀6 프로는 무광택 알루미늄으로 제작됐고, 두 모델 모두 후면 상단에 막대 모양의 카메라 범프에 렌즈가 가로로 배열돼 있는 형태다. 후면 중앙에는 ‘G’ 로고가 파스텔 톤으로 새겨져 있다. 색상은 픽셀6가 ‘클라우디 화이트’ ‘쏘타 써니’ ‘스토미 블랙’, 프로 모델이 ‘쏘타 씨폼’ ‘킨다 코럴’ ‘스토미 블랙’ 등 각각 3종으로 출시된다.

디스플레이는 픽셀6 프로 모델에 6.7인치 LTPO AMOLED가 적용됐고, 10~120헤르츠(Hz)의 가변주사율이 적용해 부드러움을 더했다. 픽셀6에는 6.4인치 OLED 디스플레이가 탑재됐고, 90Hz 주사율을 지원한다. 두 모델 모두 고릴라 글래스 빅터스 강화유리가 적용됐다. 또한 디스플레이 아래에는 광학 지문 센서가 내장돼 있고, 두 모델 모두 IP68 방수·방진 기능을 제공한다.

고화소 메인 카메라도 강점이다. 두 모델 모두 1/1.3인치 센서를 내장한 5000만 화소의 광각 카메라와 1200만 화소의 초광각 카메라가 탑재됐고, 프로 모델에는 4배 광학 줌이 가능한 4800만 화소 잠망경 망원 카메라가 추가로 탑재돼 있다. 이밖에 사진에서 원하지 않는 사물 등을 제거할 수 있는 ‘매직 이레이저’, 얼굴에 초점을 맞추지 못했을 때 알고리즘을 사용해 피사체를 선명하게 해주는 ‘페이스 유블러(Face Ublur)’ 등 새롭게 추가된 기능도 흥미롭다.

메모리는 픽셀6가 8GB 램(RAM)에 저장용량은 128GB·256GB, 픽셀6 프로는 12GB 램과 128GB· 256G·512GB 스토리지로 구성된다. 배터리는 픽셀6가 4600밀리암페어시(mAh), 프로 모델이 이보다 큰 5000mAh 용량이 탑재된다. 두 모델 모두 유선을 통해 최대 30와트(W)의 고속충전을 제공하고, 구글의 새로운 ‘픽셀 스탠드’를 이용해 각각 21W, 23W 속도의 무선충전이 가능하다.

가격은 그간 추정돼 온 것과 동일하게 책정돼 픽셀6 모델이 599달러(약 70만6000원)부터, 픽셀6 프로는 899달러(약 105만9000원)부터 시작이다. 이는 애플의 ‘아이폰13 미니’(699달러)와 삼성전자의 ‘갤럭시 S21(799달러)’보다도 낮고, 프리미엄급인 프로 모델 역시 ‘아이폰13 프로 맥스’(1099달러), ‘갤럭시 S21 울트라’(1199달러)보다 저렴한 가격이다. 픽셀6 시리즈는 오는 28일부터 미국 판매를 시작하며, 국내 출시 여부는 미정이다.

아울러 운영체제(OS)는 안드로이드12를 기본 탑재하며, 구글은 픽셀6 시리즈에 출시일부터 3년간(2024년 10월 말까지) 주요 OS 업데이트와 5년간 보안 업데이트를 제공한다고 밝혔다.

