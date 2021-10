[클릭e종목]"카카오, 규제로 인한 추가 기업가치 하락 제한적"

[아시아경제 송화정 기자]유안타증권은 20일 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 6,000 등락률 +4.94% 거래량 4,075,027 전일가 121,500 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방[굿모닝 증시] 삼천피, 7만전자에 재도전 close 에 대해 규제로 인한 추가적인 기업가치 하락은 제한적일 것으로 보고 투자의견을 기존 '보유'에서 '매수'로 상향 조정했다. 목표주가는 15만원을 유지했다.

이창영 유안타증권 연구원은 "최근 플랫폼 규제 이슈로 주가가 과도한 하락을 해 목표주가와 현주가의 괴리율이 투자의견 상향이 가능한 10% 이상이 됐다"면서 "규제로 인한 더 이상의 기업가치 하락은 제한적일 것"이라고 말했다.

최근 주가 급락의 원인이었던 카카오페이의 온라인 금융상품 중계 금지와 관련해 중단된 서비스(P2P 투자, 보험상품 비교추천)가 올해 반기 기준 카카오페이 전체 매출액 중 1.2%에 불과해 카카오페이 성장률에 미치는 영향은 제한적일 것이란 분석이다. 이 연구원은 "매출 비중이 가장 높은 대출상품비교판매(16%)는 지난달 24일 대출성 상품 대리중개업 등록을 완료해 향후에도 판매가 가능하게 됐고 펀드상품 중계판매(15%)도 카카오페이증권이 판매하고 카카오페이가 판매하는 것이 아님을 명시하는 UI(사용자 인터페이스), UX(사용자 경험)를 변경함으로써 판매가 가능하게 돼 향후 금융플랫폼으로서의 매출 및 밸류에이션을 인정받을 수 있게 됐다"고 설명했다.

유안타증권은 카카오의 올해 3분기 실적을 매출액 전년 동기 대비 47% 증가한 1조6000억원, 영업이익은 69% 늘어난 2029억원, 영업이익률은 12.6%로 전망했다. 이 연구원은 "카카오 톡비즈와 톡채널 광고 시너지로 고성장 지속, 커머스 선물하기 매출 증가 등 성장성 회복하며 톡비즈 성장률은 전년 동기 대비 52%로 전망된다"면서 "카카오페이 가맹점 확대, 대출 중계 등 금융서비스 매출 확대, '카카오T블루' 가맹택시 증가 지속 등으로 페이와 모빌리티 매출은 고성장세를 유지했을 것으로 예상되는 반면 게임·엔터·웹툰 등 마케팅비와 카카오게임(오딘) 매출 증가에 따른 매출연동비(개발사수수료, 플랫폼수수료) 등은 증가했다"고 분석했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr