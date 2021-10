성동구 5년 연속 일자리 늘어난 원인 뭘까?

성동구, 지역내총생산(GRDP) 최대 성장률 기록한 데 이어 ‘지역 경제성장’ 입증...다양한 정책 효과 나타나며 4차 산업혁명 발맞춘 신산업 성장세 두드러져

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)의 일자리 규모가 최근 5년 연속 성장세를 보인 것으로 나타났다.

앞서 성동구의 지역내총생산(GRDP) 성장률이 서울시 자치구 가운데 최고치(7.0%, 2018년 기준)를 나타낸 가운데, 이번 분석 결과는 성동구의 경제 성장을 다시 한 번 보여주는 것이다.

올 3월 서울시가 발표한 ‘2019년 사업체 조사 보고서’(아래 ‘보고서’)에 따르면 성동구 내 총 2만8343개 사업체에서 17만8243명의 종사자가 근무하는 것으로 집계됐다.

눈길을 끄는 대목은 2014년 대비 종사자 수 증가율이다.

2014년 대비 성동구 내 사업체 수는 2629개 증가, 2만5412개 일자리가 새로 생겨났다. 이를 환산하면 2014년 대비 종사자 수 증가율은 16.6%로 두 자릿수를 기록, 이는 같은 기간 대비 서울시 전체 종사자 수 증가율(10.3%)에 비해 6.3% 포인트 높은 수치다.

한국고용정보원의 고용보험 피보험자 통계에서도 성동구 내 일자리 증가세를 확인할 수 있다. 2016년까지 성동구 피보험자 수는 서울시 25개 자치구 평균을 하회하다 2017년 서울시 평균(16만6941명)을 넘어선 16만8779명을 기록, 이후 매년 서울시 평균을 상회하고 있다.

지역 내 사업체 성격도 눈에 띄게 달라졌다. 성동구는 전통적으로 제조업이 우세한 지역으로 꼽히고 있으나, 최근 5년간은 연구개발업·지식재산권(IP) 중개업 등 ‘전문·과학 및 기술 서비스업’과 게임 소프트웨어 개발업·전자상거래 서비스업 등 ‘정보통신업’ 사업체의 확장이 두드러졌다.

보고서에 따르면 전문·과학 및 기술서비스업은 총 772개 사업체가 신설돼 7543개의 일자리(6.0% 증가)를 만들었고, 정보통신업은 284개 신설 사업체에서 무려 4728개 새로운 일자리(3.2% 증가)를 창출한 것으로 나타났다.

이 같은 배경에는 도시에 활력을 불어넣기 위한 성동구의 도시재생 정책이 자리한 것으로 풀이된다. 대표적인 도시재생사업 성공사례로 꼽히는 성수동은 준공업지역에서 이제 ‘한국의 브루클린’이라 일컬어질 정도로 활력을 되찾았고, SM엔터테인먼트와 같은 대형 연예기획사가 자리한 문화예술 중심지이자 젊은이들의 혁신과 도전의 중심지로 부상하고 있다. 기업들이 젊은 인재를 찾아 성수동으로 이전하려는 움직임을 보이면서, 현대 글로비스에 이어 무신사·크래프톤·아이아이컴바인드 등이 성수동에 입주할 예정이다.

이에 발맞춰 신성장 동력을 갖춘 기업들을 유치하고 ‘기업하기 좋은 환경’을 조성하려는 성동구의 적극적인 노력도 빼놓을 수 없다.

그동안 성동구는 성수동 지역을 중심으로 지식산업센터 유치를 위해 용적률 완화, 취득세 50%와 재산세 37.5% 감면 등 다양한 지원정책을 펴 왔다. 그 결과 성동구 내 지식산업센터는 2014년 36개소(총 2226개 기업 입주)에서 2021년 현재 63개소(총 5160개 기업 입주)로 대폭 늘어났다.

그 밖에도 성동구는 최대 1개월까지 걸리는 건축물 사용승인 절차를 신청부터 승인까지 5일로 대폭 단축하는 원스톱 서비스를 시행, 중소기업 육성자금 지원·시장판로개척·해외지사화 지원 등 차별화된 정책 또한 지속적으로 실시했다.

특히 지난 14일 결정고시된 ‘성수IT산업·유통개발진흥지구’의 지구단위계획에 따르면 IT 및 R&D와 같은 첨단산업 권장업종 도입 시 용적률 및 최고 높이에 관한 규제가 최대 1.2배까지 완화된다. 서울시 준공업지역 중에서 용적률과 높이 완화량을 이렇게까지 최대로 적용한 지역은 ‘성수IT 산업·유통개발진흥지구’가 유일해, 첨단산업 기업들을 효과적으로 유치하고 규모 있는 고밀개발을 더욱 촉진할 것으로 전망된다.

그 결과 현재 성수동은 지식산업센터 63개소와 공유오피스 20여 개소가 위치한 지역경제의 중심거점으로 자리 잡았고, 구 전체 사업체의 44.5%가 성수지역 4개 행정동에 밀집해 있다.

뿐 아니라 성동구는 입지여건이 뛰어남에도 비교적 활성화가 더뎠던 왕십리역 일대 21만8000㎡ 규모의 ‘왕십리 광역중심 지구단위계획구역’에 대해서도 지구단위계획 재정비 용역에 착수, 주거·상업·업무·문화 복합거점으로서 왕십리역 일대가 서울 동북권 신성장 중심지로 거듭날 수 있도록 주력한다는 계획이다.

정원오 성동구청장은 “지난 8년간 성동구 지역 경제와 일자리 활성화를 위한 제도적인 지원이 실질적인 고용 창출로 이어졌음을 통계 분석을 통해 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 지역적 특성과 대외 환경 변화를 고려한 정책을 통해 성동구가 기업하기 좋은 도시, 일과 삶이 조화롭게 발전하는 도시로 확실히 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr