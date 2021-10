여성의류·화장품 판매↑ … 백화점 가을세일 매출 두자릿수 증가

[아시아경제 조인경 기자] '위드코로나' 분위기를 타고 올 가을 주요 백화점의 정기세일 실적이 두 자릿수 이상 증가율을 기록했다. 여성의류와 화장품 등 코로나19로 인한 사회적 거리두기 기간 동안 판매가 저조했던 품목들의 소비가 다시 늘어난 영향으로 풀이된다.

18일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 이달 1일부터 전날까지 진행한 가을 정기세일 매출이 지난해 가을 세일(9월25일~10월11)보다 16.9% 증가했다.

해외패션 매출이 46.5% 증가한 것을 비롯해 생활가전 38.7%, 화장품 14.4%, 잡화여성의류 11.8% 등의 매출 증가율이 높았다. 특히 갑자기 날씨가 추워지면서 세일 마지막 날인 17일엔 패딩 등 방한의류 매출이 급증했다는 게 백화점 측 설명이다.

같은 기간 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 300 등락률 +0.36% 거래량 92,306 전일가 84,100 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株"주말부터 기온 뚝" … 백화점, 패딩·모피 할인판매전하락장에도 몸값 뛰는 '숨은 보석주' close 의 매출은 20.2% 증가했다. 명품 매출이 47.0% 늘었고 골프가 52.9%, 여성패션 44.3%, 가전 44.9% 등이 고신장률을 기록했다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 259,000 전일대비 7,000 등락률 -2.63% 거래량 87,208 전일가 266,000 2021.10.18 15:30 장마감 관련기사 [포토] "백화점 속 미술관" … 신세계 강남점 '아트&일러스트 페어'"주말부터 기온 뚝" … 백화점, 패딩·모피 할인판매전신세계그룹 14개사 신입사원 공개 채용 … 28일까지 원서접수 close 백화점도 세일 기간 명품 46.9%, 가전 43.5% 등을 중심으로 전체 매출이 40% 이상 신장했다. 여성 패션(21.4%), 남성패션(14.5%), 생활(14.4%) 등의 매출도 증가했다.

백화점 관계자는 "위드코로나로의 전환이 본격화되면서 이번 가을 정기세일에서는 그동안 백화점 매출을 주도해 온 명품 외에도 여성의류, 화장품 등의 매출이 눈에 띄게 증가했다"고 말했다.

