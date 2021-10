코스피, 3000선 등락 지속…코스닥은 990선 지키며 소폭 상승

[아시아경제 이선애 기자] 코스피 지수가 3000선을 두고 등락을 지속중이다. 코스닥 지수도 990선을 지키며 소폭의 상승세를 보이고 있다.

18일 오후 1시52분 현재 코스피는 전거래일대비 0.21% 하락한 3008.77, 코스닥은 0.54% 상승한 995.89를 기록중이다. 장중 코스피와 코스닥은 각각 3000선과 990선을 하회했지만 다시 하락폭을 줄이며 등락을 반복중이다.

개인이 코스피 상승을 이끌고 있다. 4745억원 순매수중이다. 반면 외국인과 기관은 각각 28억원, 4891억원 순매도중이다. 코스닥 시장도 같은 흐름이다. 개인만 1554억원 매수 우위인 반면 외국인과 기관은 각각 1018억원, 181억원 매도 우위다.

코스피 강세업종은 서비스업(+0.90%), 음식료품업(+0.62%), 화학업(+0.46%)이며, 약세업종은 섬유의복업(-1.58%), 운수창고업(-1.44%), 의약품업(-0.75%)이다.

코스닥 강세업종은 오락·문화업(+2.28%), 일반전기전자업(+2.01%), 디지털컨텐츠업(+1.94%)이며, 약세업종은 정보기기업(-0.87%), 운송업(-0.86%), 인터넷업(-0.84%)이다.

코스피 시가총액 상위 종목 중에선 NAVER(0.64%), LG화학(0.72%), 삼성SDI(1.26%) 등이 상승세다. 반면 SK하이닉스(-1.02%), 삼성전자(-0.14%), 삼성바이오로직스(-0.46%), 셀트리온(-1.82%) 등은 전장보다 약세다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 에코프로비엠(3.99%), 엘앤에프(3.05%), 천보(7.36%) 등 2차전지 소재주의 강세가 돋보인다. 카카오게임즈(6.07%), 위메이드(3.33%) 등 일부 게임주도 높은 오름폭을 보이고 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr