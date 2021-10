가천대, 내년 대학원 신·편입생 395명 모집

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 가천대학교 일반대학원이 2022학년도 전기 대학원 신ㆍ편입생을 이달 25일부터 다음 달 5일까지 모집한다.

모집 인원은 글로벌캠퍼스(성남) 석사과정 195명, 박사과정 89명, 메디컬캠퍼스(인천) 석사과정 71명, 박사과정 40명 등이다.

원서 접수는 방문, 우편, 학교홈페이지와 온라인으로 가능하다. 외국인은 방문접수와 우편접수만 가능하다.

구술 및 면접고사는 다음 달 19일(글로벌캠퍼스), 20일(메디컬캠퍼스)이며 합격자 발표는 오는 12월3일이다.

글로벌캠퍼스는 인문ㆍ사회계열, 자연과학계열, 공학계열, 융합계열, 한의학계열, 예체능계열 42개 학과에서 메디컬캠퍼스는 의학과, 간호학과 등 의학계열, 자연계열에서 임상의학, 기초의학 8개 학과에서 신입생을 모집한다.

가천대는 대학원 과정 입학생들에게 기숙사 입사 기회를 제공하고 연구활성화 장학금, 특성화학과장학금, 기초의약학장학금, 대학원면학장학금, 외국인유학생 장학금, 본교 학부출신 대학원생 지원 등 다양한 장학제도를 운영해 학생들의 학업을 돕고 있다.

특수대학원 신입생 모집도 이어진다.

경영대학원은 오는 11월1일부터 12월3일까지, 교육대학원은 11월8일부터 19일까지, 사회정책대학원은 11월8일부터 26일까지, 산업환경대학원은 11월8일부터 12월3일까지, 특수치료대학원은 10월27일부터 11월12일까지, 보건대학원(메디컬캠퍼스)은 11월9일부터 26일까지 각각 신입생을 모집한다.

