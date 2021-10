경기도, '이음 일자리 사업'‥ 중·장년 채용 中企 지원

인턴 3개월·정규직 6개월 후 월 최대 190~220만 원

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 도 내 중·장년 4060세대에게 안정적인 일자리를 제공하고, 중소기업의 인력난 해소를 지원한다.

18일 도에 따르면, '경기도 이음 일자리 사업' 추진을 위해 노동자 수 300인 미만의 도 내 중소기업을 모집(~11.12), 오는 12월부터 신중년(만 40세 이상 65세 미만) 구직자에 근무 기회를 준다.

도는 참여 중소기업에 인턴 기간 3개월 간 월 최대 190만 원을 지원하고, 정규직 전환 후 6개월 간 고용을 유지하면 월 최대 220만 원씩 3개월 치 장려금을 추가 지원한다.

도는 기업 역량, 업종, 운영 방안 적정성 등을 종합적으로 평가해 올해 연말까지 참여 기업을 선정한 뒤 내년 1월부터 본격적인 사업 시행에 들어갈 계획이다.

'이음 일자리 상담 매니저'를 통해 기업 특성과 분야를 분석, 근로자와 업체를 연계하는 맞춤형 지원을 펼친다.

구직자를 대상으로 직무 관련 교육을 지원하고, '이음매니저'와 매칭해 취업 관리도 도울 계획이다.

