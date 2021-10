스타벅스, 연말까지 1600명 채용… 파트너 근무 환경 개선 노력

[아시아경제 임혜선 기자] 스타벅스커피 코리아가 올 연말까지 1600여명의 바리스타를 채용한다. 파트너를 위한 근무 환경도 개선한다.

스타벅스커피 코리아는 "지역별로 진행하고 있는 상시 채용 외에도 전국 단위 채용을 확대해 인재 확보와 매장 운영에 효율성을 높일 예정"이라고 17일 밝혔다.

인원 채용과 더불어 매장 관리자 및 바리스타의 임금체계 개선을 검토하고 있다. 여기에는 바리스타의 근속 및 업무역량 등을 고려한 시급 차등, 매장 관리자 임금 인상, 인센티브 운영 기준 개선 등이 포함될 예정이다.

또한 계절별 프로모션이나 신제품 론칭 시 시간대 및 매장 규모에 따른 세부적인 방문 고객 수·매출 예상 등이 코로나 확산 및 불확실한 대내외 변수 등으로 인해 정확하지 못해 매장 파트너들의 혼선과 업무가과중 됐다고 판단, 이를 극복하기 위한 전사적인 태스크포스(TF)팀을 운영할 예정이다.

TF팀에서는 이벤트 기획 단계부터 매장 파트너들의 예상되는 어려움을 원천적으로 차단하고, 정교화된 매출 예측, 이원화된 순차적 공지 통한 운영 적확성 함양, 애로사항 발생시 실시간 지원시스템 구축 등을 지속적으로 전개할 예정이다.

현재 파트너 대표 기구인 '파트너행복협의회' 위상도 강화된다. 지역별로 선출된 60명의 대표 파트너 규모를 늘려 전국 매장 파트너의 소통 창구를 다양화함과 동시에, 현장의 의견을 경청하고 개선 방안을 즉각적으로 실현할 수 있는 전사적인 권한과 예산을 늘릴 방침이다.

매장 내에 사무 업무 및 파트너들의 휴게 공간 역할을 하는 백룸(Back Room) 리뉴얼 작업도 진행한다. 스타벅스는 2019년부터 신규 매장에 새로운 휴게공간을 도입하고 있으며, 기존 매장은 지난해부터 리뉴얼을 통해 개선해오고 있다. 현재 신규점과 리뉴얼 매장을 포함해 새로운 휴게 공간이 조성된 매장은 전체 운영 매장의 35% 규모인 총 560여 개 매장으로 파트너 전용 냉장고와 전자레인지, 소파, 테이블 등이 비치돼 있다.

나머지 매장에 대한 휴게 공간 개선 속도를 높이기 위해 이달 중 전체 매장 대상으로 현황 조사를 완료하고, 내년까지 전 매장의 휴게 공간 교체를 완료할 계획이다.

아울러 조직개편을 통해 채용을 전담하는 인재확보팀과 매장 환경을 전담하는 'F&E팀(Facility and Equipment)'을 신설해 휴게 공간 개선에 집중하는 등 파트너 근무환경 개선에 박차를 가할 방침이다.

스타벅스 바리스타 시급은 9200원으로 주휴수당을 포함한 시간제 월급여에 연장, 심야, 휴일 근무 등 근태 수당은 별도로 지급된다. 이외에 식대보조, 성과급, 명절 상여금을 포함해, 휴가(연차·연중·경조), 장기근속 포상, 복지포인트, 생일선물, 경조사 지원금, 의료비, 원두 및 음료 등을 제공한다. 또한 연계 휴양시설 이용, 스타벅스 및 신세계 그룹 계열사 할인, 자녀학자금, 임신 출산 패키지, 예비맘 휴직제도, 한양사이버대학교 장학금 지원 등의 복리 후생을 이용할 수 있다.

바리스타와 수퍼바이저 직책에서 소정 근속 기간 이후 자체 교육과 내부 선발 평가를 거쳐 부점장과 점장으로 승격하며 매장을 관리하는 리더로 성장할 수 있다.

스타벅스에는 커피전문가 양성을 위한 커피마스터 프로그램을 비롯해 커피기기, 서비스 등 분야별 전문성 함양을 위한 다양한 교육 과정을 온라인과 오프라인으로 제공하고 있어 원하는 파트너는 언제든지 참여할 수 있다. 매년 선발되는 우수 파트너에게는 인센티브를 제공하고 글로벌 커피전문가로 성장할 수 있도록 커피 농가 및 본사 방문 등 다양한 국가의 스타벅스 파트너들과 교류할 수 있도록 지원하고 있다.

