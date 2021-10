17일 유니클로 국내 1호 매장인 롯데마트 잠실점에 영업 종료를 알리는 안내문이 붙어 있다. 유니클로 롯데마트 잠실점은 2005년 영업 개시후 약 16년 만에 영업을 종료하게 됐다. 공식 폐점은 24일이다./윤동주 기자 doso7@

