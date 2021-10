상장사 절반 지정감사제 적용...금융당국 "감사서비스 품질 감독 강화"

[아시아경제 박지환 기자] 올해 전체 상장사의 절반 수준인 1253곳의 기업이 지정감사제를 통한 감사인 지정을 받을 전망이다. 금융당국은 감사인 지정을 받는 기업이 날로 증가하면서 회계법인의 감사서비스 품질을 높이기 뒤한 감독 강화에 나설 계획이다.

17일 금융위원회에 따르면 감사인 지정 상장사는 매년 증가 추세다. 2017년 전체 상장사의 7.8% 수준이던 감사인 지정 상장사는 2018년(12.7%), 2019년(34.7%) 등으로 증가했다. 지난해에는 44.5%를 기록했다. 올해는 절반이 넘는 51.6%의 상장사가 감사인을 지정받을 것으로 예상된다.

금융당국은 '지정감사 업무 수행 모범규준'을 발표해 지정감사인의 감사 품질 제고를 위한 감독 강화에 나선다. 우선 지정 감사인과 기업이 감사 인력·시간·보수 등 감사 계약 관련 사안에 대해 무조건 사전 협의를 의무화했다. 감사인은 감사 계약 조건을 근거 자료와 함께 회사에 제시해야 한다.

지정 감사인이 지위를 남용해 기업에 부당한 자료를 요구하지 않도록 하는 방안도 시행된다. 기업들에게 합리적인 이유 없이 제3자에게 회계 처리 관련 검증을 받아오라고 요구하는 행위가 제한된다.

지정 감사인이 전기 재무제표를 수정해야 한다고 판단할 경우엔 회사 및 전기 감사인과 함께 협의를 하도록 의무화 했다. 신 외부감사법 시행 이후 전·당기 감사인 간 의견이 일치하지 않는 사례가 늘고 있기 때문이다. 만약 협의 이후에도 이견을 좁히지 못한다면 금융감독원·한국회계기준원에 질의하거나 회사에 '전·당기 감사인 의견 조정 협의회'를 통해 의견 조율이 가능하다.

표준감사시간에 대한 유권해석도 포함됐다. 그동안은 감사시간이 표준감사시간에 미달하면 회계법인은 한국공인회계사회 징계를 받고 기업도 감사인을 지정받게 된다는 시장의 오해가 있었다. 하지만 실제로는 다른 기업이나 전년도 감사시간 등에 비해 비합리적으로 과도하게 낮은 경우에만 불이익 조치가 부과된다.

향후 회계법인에 대한 제재는 강화한다는 계획이다. 부당행위에 대한 신고가 접수됐음에도 합리적 사유 없이 조정에 불응하는 지정감사인에 대해서는 감사인 지정이 취소된다. 이후 금감원 등 유관기관 조사 후 지정제외점수 및 징계 등 제재가 부과되는 방식이다.

이번 모범 규준은 행정지도 제정절차에 따라 다음 달 중 제정을 완료할 예정이다. 전·당기 감사인간 의견 조정협의회는 연말까지 운영준비를 마치고 내년 1월1일부터 조정신청을 받는다.

