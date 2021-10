전국민 통행 패턴 파악…'전국 여객통행조사' 실시

국토교통부와 한국교통연구원은 대한민국 국민의 통행 패턴을 파악하기 위한 '전국 여객통행조사'를 오는 19일부터 다음달 21일까지 약 한 달간 실시할 예정이라고 17일 밝혔다.

국토부는 국가기간교통망계획과 중기투자계획 등 국가교통정책을 합리적으로 수립·시행하기 위해 국가통합교통체계효율화법에 따라 매년 국가차원의 교통조사를 수행하고 있다. 이번 전국 여객통행조사는 국가교통조사의 일환으로 실시한다.

전국 여객통행조사는 인구 구조와 사회경제적 여건, 국토 공간구조, 교통체계 등의 변화로 국민들의 통행 행태가 어떻게 변화했는지 파악하기 위한 목적이다.

기점(Origin)에서 종점(Destination)으로 특정 목적을 위해 이동하는 사람 또는 차량의 통행량(O/D) 자료를 구축하는 방식으로 진행된다.

일반 국민을 대상으로 시행되며 조사결과는 수송분담률, 통근소요시간 등 국가교통 통계 작성과 국가교통계획 수립, 예비타당성조사 등 교통 SOC 타당성 평가의 기초자료로 활용된다.

이번 조사는 ▲개인통행실태조사 ▲여객교통시설물 이용실태조사 ▲고속도로 이용실태조사 ▲전세버스 조사 ▲교통량조사 등 총 5가지 조사를 실시한다. 중앙정부와 지방자치단체가 협약을 체결해 공동으로 진행한다.

올해에는 코로나19 등에 따른 비대면 시대에 대응하기 위해 모바일 웹, QR 코드 등 온라인 비대면 방식을 도입할 예정이다. 이와 동시에 통신기지국 자료를 토대로 검증해 조사 신뢰성을 확보한다.

안석환 국토부 종합교통정책관은 "이번 전국 여객통행조사는 국가 및 지역 교통정책 수립에 필수적인 기초자료를 구축하기 위한 것"이라며 "정확하고 신뢰도 높은 조사를 위해 국민들의 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr