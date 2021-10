'파산 위기' 헝다…2조원 규모 홍콩 건물 매각 무산

[아시아경제 김유리 기자] 유동성 확보를 위해 자산 매각을 진행 중인 중국 부동산 개발업체 헝다그룹의 2조원 규모 홍콩지역 본부건물 매각 무산 사실이 뒤늦게 알려졌다.

주요 외신은 15일 중국 국영기업인 웨슈부동산이 헝다로부터 해당 건물을 17억달러(약 2조원)에 사들이는 방안을 검토했으나 헝다의 재정 상태를 둘러싼 우려로 인해 매입 의사를 철회했다고 전했다. 웨슈부동산은 지난 8월 거래 성사 직전까지 갔으나 회사 이사회에서 헝다의 계약 이행 차질 가능성이 제기돼 결국 매각이 성사되지 못한 것으로 알려졌다.

헝다의 홍콩지역 본부는 항만 상업지구 3만2000㎡ 부지에 세워진 26층짜리 건물이다. 한 소식통은 웨슈부동산이 8월 말 광둥성 광저우시 정부로부터 매입 협상을 멈추라는 지도를 받았다고 전했다. 웨슈부동산 본사가 있는 광저우의 당국이 헝다의 재정 상태에 대해 먼저 살펴볼 필요가 있다고 판단했다는 전언도 나왔다.

헝다는 홍콩지역 본부건물을 2015년 125억 홍콩달러(약 1조9000억원)에 매입, 홍콩에서 단위 면적당 가격이 가장 높은 건으로 기록됐다. 헝다의 홍콩 내 단일 자산 중 가장 비싼 것이기도 하다.

다만 헝다는 당시 100억 홍콩달러(약 1조5000억원)를 증권화된 상품 형태로 조달했다. 따라서 계약이 성사돼도 헝다가 실제로 확보할 수 있는 현금은 제한적인 것으로 알려졌다.

헝다는 6월말 기준 총자산이 2조3800억 위안(약 438조원)인 반면 총부채는 1조9700억 위안(약 363조원)인 것으로 전해졌으며 이미 세 차례 국제 채권에 대한 이자를 지급하지 못한 상태다.

헝다는 최근 부동산과 계열사 주식을 처분하는 등 자금 확보에 나서고 있다. 이달 초 홍콩 증시에 상장된 헝다그룹 주식의 거래 중단과 관련해 현지 경제매체는 헝다가 부동산 관리사업 계열사인 헝다물업 지분 51%를 매각하는 협상을 진행 중이라고 전한 바 있다. 해당 협상은 막판 논의가 진행 중이며 매각 금액은 200억 홍콩달러(약 3조원)가 될 수 있다고 주요 외신은 보도했다.

