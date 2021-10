[아시아경제 박지환 기자] 서희건설 서희건설 035890 | 코스닥 증권정보 현재가 1,930 전일대비 60 등락률 +3.21% 거래량 2,477,277 전일가 1,870 2021.10.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일[e공시 눈에 띄네]코스닥-20일 close 은 2616억원 규모의 평택화양지구 지역주택조합 신축공사를 수주했다고 15일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr