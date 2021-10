하나은행, 신용·부동산 대출 중단…"실수요자 대출은 지속"

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 신용대출과 부동산 대출 판매를 오는 20일부터 잠정 중단하기로 했다. 다만 전세자금 대출은 계속한다는 방침이다.

하나은행은 15일 올 연말까지 신용대출과 주택, 상가, 오피스텔, 토지 등 부동산 구입 자금 대출, 비대면 대출(하나원큐 신용대출, 하나원큐 아파트론) 판매를 올 연말까지 중단한다고 밝혔다. 비대면 대출은 19일 저녁 6시부터 중단된다.

이번 조치는 실수요자에 대한 전세대출 지원에 집중하기 위한 것으로 해석된다.

하나은행 관계자는 "청년 및 서민의 실수요 자금 지원을 위한 전세자금대출, 집단잔금대출, 부동산담보 생활안정자금대출, 오토론 및 새희망홀씨 등 서민금융상품은 계속 판매한다"며 "금년말까지 중단할 계획이나 가계대출 증가세가 진정되는 현황을 모니터해 판매 재개 일정을 조정 예정"이라고 밝혔다.

전날 금융위원회·금융감독원은 은행연합회, 농협·신한·국민·우리·하나 등 5대 시중은행과 회의를 가진 뒤 전세 및 잔금 대출을 차질없이 공급하기로 하고, 전세대출에 대한 총량 규제 예외를 인정하기로 했다. 이에 따라 농협·신한·우리은행은 전세대출 한도를 일부 완화하기로 밝힌 바 있다.

