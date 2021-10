유진섭 정읍시장 ‘제7회 자랑스러운 인물 대상’ 수상

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 유진섭 전북 정읍시장이 15일 한국프레스센터에서 열린 대한민국을 빛낸 ‘제7회 2021 자랑스러운 인물 대상’ 시상식에서 ‘올해의 지방자치 분야’에서 대상의 영예를 안았다.

이날 군에 따르면 자랑스러운 한국인 인물 대상은 매년 국가와 지역사회 발전에 기여하며 모범이 되는 인물을 발굴해 의정, 행정, 문화예술, 사회봉사 등 16개 부문에 걸쳐 시상한다.

유 시장은 미래 정읍의 희망 비전을 제시하고 선진 자치행정을 선도하며 정읍 발전의 탄탄한 기반을 다지고 있다.

또 시민들을 위한 적극적인 행정을 펼쳐 지난해는 전북도에서 유일하게 정읍시가 적극행정 우수기관으로 선정되기도 했다.

이와 함께 기업하기 좋은 도시를 위해 노력한 결과 2019~2020년 2년 연속 ‘기업하기 좋은 환경조성 최우수 기관에 선정되는 쾌거를 거뒀다.

특히 정읍의 신성장 동력 발굴을 위해 ‘정향누리 향기공화국 정읍’이라는 도시브레이밍 아래 용산호 주변 활성화 사업과 내장산 자연 휴양림 조성, 내장산 문화광장 개발 등을 추진, 사계절 체류할 수 있는 관광도시로의 초석을 세운 점을 높게 평가받았다.

유진섭 시장은 “이번 수상은 11만 시민과 1천400여명의 공직자가 맡은 분야에서 책임감 있게 최선을 다해준 덕분이다”며 “앞으로도 지역발전을 위해 열과 성을 다하고 자주재원 확충을 통해 시민의 삶의 질을 향상할 수 있도록 더 많이 노력해 나가겠다”고 말했다.

