물량 대폭 늘어난 2차 사전청약…당첨 확률 높이려면?

25일부터 사전청약 접수 시작

1차 때 비해 물량 2배 이상 늘어

인기 많은 84㎡도 2300여가구

다만 경쟁률 높을 전망…전략 필요

수도권 신규택지에 대한 2차 사전청약 일정이 오는 25일부터 시작된다. 이번 사전청약 물량은 총 1만102가구로 앞선 1차 사전청약보다 2배 이상 늘었다. 주변 시세보다 최대 수억원 저렴하고 성남·남양주 등 입지가 양호한 곳도 많이 포함됐기 때문에 내집마련 수요자들의 관심이 클 전망이다.

특히 선호도가 가장 높은 84㎡(이하 전용면적)가 2300여가구에 달하는데다 신혼희망타운 물량도 늘어나 3~4인가구나 신혼부부에 기회가 많을 것이란 분석이 나온다. 다만 수도권 인기 지역으로 꼽히는 일부 아파트는 3.3㎡당 분양가가 약 2700만원에 달하고, 해당 지역 거주자에게 100% 공급되는 곳도 있기 때문에 주의해서 당첨 전략과 자금마련 계획을 잘 짜야 한다는 것이 전문가들의 조언이다.

남양주·성남 입지 양호…경쟁 치열할 듯

16일 국토교통부에 따르면 전날 발표된 2차 사전청약 입주자 모집공고에는 파주운정3, 인천검단 등 총 11개 지구가 포함됐다. 지역별로 살펴보면 서울과 가깝고 교통이 양호한 남양주 왕숙2지구, 성남 낙생지구 등의 입지가 뛰어난 것으로 평가된다.

서울, 분당·판교신도시와 가까운 성남낙생, 위례신도시와 연접한 성남복정2, 서울 강남구와 맞닿은 성남신촌 등 성남시 일대 물량은 이번 사전청약 대상중 알짜로 꼽힌다. 3개지구를 합쳐 총 1820가구가 공급된다. 다만 성남시 2년 이상 거주자에게 100% 청약 우선권이 주어지기 때문에 사실상 성남시 거주자들에게만 기회가 돌아갈 전망이다. 또 성남낙생과 성남복정2는 전량 신혼희망타운으로 구성돼 일반청약은 제한된다.

남양주 왕숙2지구의 경우 A-1블록과 A-2블록에서 총 1412가구가 풀리는데 두곳 모두 서울이나 중심상업지구와 인접해 있다. 정부는 서울 강동~하남~남양주 간 도시철도도 구축할 계획이어서 교통 편의성도 좋아질 것으로 예상된다.

이외에 2기 신도시인 인천 검단과 환경생태도시·복합문화체험도시로 특화해 조성되는 파주운정3지구도 2차 사전청약 대상에 포함됐다. 두곳 모두 대규모 택지에 속해 공급물량이 많은 게 특징이다. 66만㎡ 이상 대규모 택지는 성남지역과 달리 지역 거주자 외에 수도권 거주자도 청약할 수 있는 만큼 입지여건을 따져 청약을 넣으면 당첨 확률을 높일 수 있다.

분양가 시세 60~80% 수준

국토부는 수요자들의 관심이 높은 추정 분양가도 함께 공개했다. 공공분양주택은 분양가상한제가 적용되기 때문에 주변 시세와 비교할 때 분양가가 약 60~80% 수준이다. 남양주왕숙2가 4억~5억원대이고, 다른 지역은 3억~4억원대에 분양가가 산출됐다.

3.3㎡ 기준으로 보면 남양주왕숙2가 1569만∼1678만원, 성남낙생은 2002만∼2028만원, 인천검단은 1278만원 수준이다. 84㎡를 기준으로 한 분양가는 남양주왕숙2가 5억6000여만원, 인천검단이 4억1991만원, 파주운정3이 4억1991만~4억5346만원 정도다. 이번 사전청약에선 84㎡가 2382가구로 물량이 크게 확대됐고, 분양가도 비교적 저렴해 4인 이상 가족의 선호가 상당할 전망이다.

다만 성남지역은 추정 분양가가 다소 높게 산정됐다. 신촌지구는 59㎡가 6억8268만원이며, 낙생·복정2지구는 55~59㎡대 신혼희망타운 분양가도 5억원이 넘었다. 앞서 1차 청약 때도 일부 단지의 추정 분양가가 시세와 큰 차이가 나지 않아 ‘고분양가’ 논란이 인 바 있다. 하지만 국토부는 사업지 경계에서 2㎞ 이내 아파트 단지 중 일정 조건을 갖춘 단지와 비교하면 분양가가 저렴한 편이라고 설명했다.

당첨확률 높이려면 소형에 청약

2차 사전청약 역시 1차 때와 마찬가지로 높은 청약 경쟁률이 예상되는 만큼 꼼꼼한 전략 수립이 필요하다는 분석이 나온다. 해당 지역 내 우선순위 자격이 있으면 남양주왕숙2 등 대규모 택지보다 지역 우선순위를 공략할 수 있는 입지를 택하는 것이 유리하다. 또 전체 물량 중 일반공급은 15%에 불과하기 때문에 신혼부부, 다자녀, 생애최초 등 특공 요건을 따져 청약하는게 좋다.

특공 자격이 안돼 일반공급을 노려야 하는 경우라면 청약저축 불입액이 높을수록 유리하다. 1차 사전청약에서 일반공급의 당첨선은 청약저축 불입액 평균 1945만원이었다. 인천계양처럼 인기가 높은 지역은 2110만∼2400만원 수준까지 올랐다. 이외에도 대규모 택지는 84㎡의 경쟁률이 높기 때문에 51~74㎡ 등 중소형 면적을 노리는 것도 당첨확률을 높일 수 있는 방법이다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr