[인사] 한화시스템

한화시스템이 15일 정기 임원 인사를 단행했다. 이날 정기 임원 인사에서 부사장 1명, 전무 3명, 상무 6명 등 총 10명의 승진자 명단을 발표했다.

한화시스템은 기술 기반 솔루션 기업으로의 체질 변화를 위해 기술 인력을 중용하고 성과와 전문성이 검증된 인재를 최적 배치하는 차원에서 이번 인사가 이뤄졌다고 설명했다.

◇승진

▲부사장 김영호

▲전무 권내현 김정호 김현영

▲상무 강성철 김윤수 김태경 박성균 조상제 조형원