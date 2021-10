[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대구의 도심 유원지인 수성못에서 20~30대로 추정되는 젊은 여성의 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

15일 수성소방서 등에 따르면 이날 오전 9시 36분께 수성구 수성못에 “사람이 떠 있는 것 같다”는 119신고가 접수돼 소방대원이 출동됐다.

소방당국은 오전 9시 51분께 여성의 시신을 인양했고, 곧바로 경찰에 인계했다.

경찰 관계자는 “사체부검 등 정확한 사망 경위와 범죄 혐의점 등을 조사할 예정”이라고 말했다.

