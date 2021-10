[아시아경제 지연진 기자]가 15일 사흘만에 7만원대를 회복했다.

삼성전자는 이날 전일대비 1.15% 상승한 7만200원에 거래를 시작했다.이날 오전 10시06분 기준 전일대비 1000원(1.44%) 오른 7만400원에 거래되고 있다.

삼성전자는 지난 12일 7만원 아래로 떨어졌고, 사흘연속 6만9000원대에서 거래됐다.

이날 7만전자 회복은 인플레이션 진정에 대한 기대감이 커지면서 투자 심리가 살아난 효과로 보인다. 코스피 지수도 이날 7거래일만에 3000선을 회복했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr