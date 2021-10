울산 관광업계 재난지원금 최대 200만원 지원한다

2019년보다 매출액 50% 이상 하락 사업체 대상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시가 관광업계 지원에 나선다.

울산시는 코로나19에 직접적이고 심각한 피해를 입고 있는 관광사업체를 돕기 위해 ‘관광업계 경영회복 재난지원금’을 지원한다고 15일 밝혔다.

지원대상은 지난해 말까지 ‘관광진흥법’에 따라 관광사업 등록을 한 울산의 관광업체 가운데 2019년보다 올해 1월부터 6월까지 월평균 매출액이 50% 이상 하락한 사업체를 대상으로 한다.

여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 유원시설업, 관광편의시설업을 운영하는 업체이다.

올해 1월 1일 이후 폐업업체와 신규 등록업체, 공공기관 사업체는 제외된다.

재난지원금 신청은 오는 29일까지 신청서류를 갖춰 태화강역 광장 내 ‘울산관광협회’를 방문하거나 우편으로 접수하면 된다.

지원 금액은 사업체당 최대 200만원 정도이며, 신청서류 확인 후 11월 중 지급한다.

울산시 관계자는 “코로나19로 영업이 어려움에도 고정 지출이 지속적으로 발생하는 지역 관광업계의 경영회복 지원이 절실한 상황에서 이번 재난지원금이 위기 극복에 도움이 되길 기대한다”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr