[공시+] KTB證, 자사주 30억 매입 결정…"주주가치 높이겠다"

내년 10월까지 1년간 장내 취득

[아시아경제 이민우 기자] KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 6,500 전일대비 400 등락률 +6.56% 거래량 1,134,696 전일가 6,100 2021.10.14 15:19 장중(20분지연) 관련기사 KTB투자증권, 30억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정全직원 함께 걷고 기부…KTB금융그룹, ‘임직원 걷기 챌린지’ 진행[인사] KTB투자증권 close 이 30억원 규모 자사주를 매입하기로 결정했다. 회사의 꾸준한 성장세를 바탕으로 주주친화 경영을 이어가겠다는 방침이다.

KTB투자증권은 14일 이사회를 열고 30억원 규모의 자기주식 취득을 결의했다고 14일 밝혔다. 취득기간은 15일부터 2022년 10월14일까지다. 신탁계약을 통해 장내에서 매수를 할 예정이다.

앞서 지난해 3월에도 KTB투자증권은 30억원 규모의 자기주식 매입을 통해 129만313주를 취득했다. 당시 주요 경영진들도 자발적으로 자사주 매입에 참여하며 주가 안정에 힘썼다.

뚜렷한 성장세가 나오고 있는 시점에도 주주친화경영을 이어가겠다는 방침이다.KTB투자증권은 올해 상반기 당기순이익 928억원을 기록한 바 있다. 반기 만에 지난해 연간 순이익을 뛰어넘는 사상 최대이익을 경신했다.

KTB투자증권 관계자는 "주가 안정 및 주주가치 제고 차원의 결정"이라며 "회사의 꾸준한 성장세를 바탕으로 주주친화 경영을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr