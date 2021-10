IBK기업銀, 알토스배구단 우승시 최고 '3%' 적금 특판 출시

한정판 디자인 카드도 판매



[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행 오는 15일 알토스배구단 창단 10주년을 기념하고 도드람 2021~2022 V-리그’ 우승을 기원하는 패키지상품을 출시한다고 14일 밝혔다.

먼저 ‘IBK 알토스적금’은 알토스배구단의 ‘도드람 2021~2022 V-리그’ 성적에 따라 우대금리를 제공하는 자유적립식 상품이다. 계약기간은 1년이며 월 최대 50만원까지 납입 가능하고 연말까지 5만좌 한정으로 판매된다.

상품의 기본금리는 연 1.00%로 우대금리 최대 연 2.00%포인트를 포함한 최고금리는 연 3.00%다. 우대금리는 ▲‘IBK 알토스카드’ 발급 시 연 0.1%포인트 ▲종이통장 미발행한 경우 연 0.1%포인트 ▲신규가입 시 알토스배구단 응원메시지를 입력하면 연 0.2%포인트를 제공하며 알토스배구단의 성적에 따라 최대 연 1.6%포인트의 추가 우대금리를 받을 수 있다.

기업은행은 ‘IBK 알토스카드’(체크카드)도 선보인다. 알토스배구장 입장권 3000원 할인서비스와 함께 ▲커피전문점 20% 할인 ▲소셜커머스(쿠팡, 티몬, 위메프) 20% 할인 ▲영화관 4000원 할인 ▲아웃백, 빕스, 애슐리, 불고기브라더스 20% 할인 등의 혜택을 담았다.

특히 김희진, 김수지 등 주전선수 7인의 친필사인으로 디자인한 한정판 카드를 내년 3월까지 한시적으로 판매한다. 고객은 원하는 선수의 카드 1종을 선택해 발급받을 수 있다.

적금 및 카드 가입은 전국 영업점 및 모바일뱅킹 앱(App) ‘아이원 뱅크’에서 신청 가능하다.

한편 이번 상품 출시를 기념해 경품 이벤트도 진행된다. 김희진 친필 사인 유니폼(20명), 김수지 친필 사인 유니폼(20명), 알토스 볼캡(300명), 알토스 사인볼(300명) 등 ‘알토스 굿즈(goods)’가 제공된다. 대상은 다음 달 19일까지 ‘IBK 알토스적금’ 또는 ‘IBK 알토스카드’를 가입한 고객이다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr