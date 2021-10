증시조정기에는 'KB안정배당형 ETF'

[아시아경제 황준호 기자] KB자산운용은 증시조정기 추천 종목으로 KBSTAR미국고정배당우선증권 ICE TR ETF를 14일 추천했다.

지난해 5월 상장한 KBSTAR미국고정배당우선증권 ICE TR ETF는 ICE 코어 플러스 지수(Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index)를 추종하는 상품이다. 이 지수는 약 180 종목의 미국 고정배당우선주를 기초 자산으로 한다.

고정배당우선주란 일반적인 우선주와 다르게 채권처럼 신용 등급을 부여 받고 발행 시점에 배당금이 고정된다는 특징이 있다. 연 4% 이상의 배당수익률 기대할 수 있어 안정적인 수익을 선호하는 투자자들에게 인기가 높다.

또한 증시 조정기에는 하방 경직성이 강해 타 상품 대비 안정적인 수익률을 보인다. 지난 8일 기준 수익률을 살펴 보면 연초 이후 10.8%, 동기간 시장수익률을 각 3%pt 이상 앞서고 있다.

금정섭 KB자산운용 ETF전략실장은 "이 상품은 투자대상 종목의 고정배당금 전액을 재투자하는 토탈리턴(TR) 상품으로 복리효과를 추구하며 과세를 이연하는 효과도 누릴 수 있다"며 "초저금리와 높은 변동성을 보이는 시장 상황에서 안정적이고 효율적인 투자처가 될 것"이라고 말했다. 다만 주가와 금리 변동에 따라 배당수익률이 달라지는 등 변동성이 확대될 수 있고 원달러 환율변동에 따라 실제 수익에 차이가 있을 수 있다는 점은 유의할 필요가 있다고 전했다.

