전성호 솔루엠 대표, 반도체 핵심부품 국산화 공로 ‘대통령상’ 수상

[아시아경제 유현석 기자] 솔루엠의 전성호 대표가 지난 13일 산업통상자원부가 개최한 ‘2021 소부장뿌리기술대전’ 개막식에서 대통령상을 수상했다.

전성호 대표는 대외의존도가 높은 반도체 핵심부품의 내재화 방침을 선포해 과감히 투자의사 결정을 단행해 반도체 개발 핵심인력 확보, 기술 개발 및 제품화, 시장 진출까지 전 과정을 주도한 공로로 대통령상을 수상했다.

외산 반도체 부품 사용을 선호하는 고객사들에 자사 부품의 기술적 우수성과 신뢰성을 인식시켜 제품을 채택하도록 하는 성과를 거뒀다. 이를 통해 대외 의존도가 높은 핵심 반도체를 국산화해 글로벌 시장을 개척하는 데 크게 기여한 것으로 평가받는다.

또 반도체 기술경쟁력 향상을 통한 미래 부품시장 선점 노력도 계속 추진하여 헬스케어 및 자동차 전장시장 진출, 세계 최소?저전력 특화 센서 3종 조기 출시 등을 달성해 중국 등 주요 시장을 개척했다. 향후 국산 부품의 글로벌 경쟁력 유지에 지속적으로 기여할 계획이다.

솔루엠은 기술개발과 더불어 일자리 창출, 인재 육성, 직원 복지 개선 등 국가 정책에 적극적으로 부응하는 제도를 시행하고 있다. 회사 설립 후 지속적으로 고용을 창출해 2015년 274명이었던 국내 임직원 수는 올해 430명으로 57% 증가했다.

특성화고(마이스터고) 인력 57명을 채용했다. 일학습병행제(한국기술교육대)에 참여하게 해 학사학위 취득을 적극 장려 및 육성하고 있다. 올해 16명이 첫 졸업으로 학사학위를 취득했으며, 현재도 8명이 재학 중에 있다.

아울러 회사는 자녀 수에 상관없이 유치원부터 대학교까지 자녀학자금 100% 지원한다. 또 직원과 가족의 단체상해보험 가입을 통한 병원 진료비 실비 지원, 직원과 배우자의 건강관리를 위한 종합건강검진과 생애주기검진 지원 등 직원들에 대한 수준 높은 복지 제도를 운영하고 있다.

전성호 대표는 “이번 수상은 당사의 기술 역량을 대외적으로 인정받은 쾌거”라며 “앞으로도 지속적으로 핵심 기술을 개발해 국산 부품의 글로벌 경쟁력 강화 및 무역수지 개선에 기여하는 기업이 되겠다”고 소감을 밝혔다.

