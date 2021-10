광주신세계, 다문화가정 대상 장학금 1000만원 전달

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 아시아밝음공동체에 다문화가정 장학금 1000만원을 전달했다.

전달식에는 김명군 아시아밝음공동체 이사장과 이동훈 광주신세계 대표 등이 참석해 자리를 빛냈다.

매년 다문화가정이 꾸준하게 증가되고 있고 이로 인한 사회적 관심이 지속적으로 필요로 하는 시점에서 어려운 환경 속에서 희망과 용기를 잃지 않고 전념할 수 있도록 하기 위해 추진됐다.

전달된 후원금은 아시아밝음공동체에 추천을 받아 다문화가정 대상으로 꼭 필요로 하는 가정에게 지원 할 예정이다.

이동훈 광주신세계 대표는 “장학금이 열악한 환경에 있는 외국인 주민과 다문화가정에 전달돼 이들이 타국인 대한민국에서 그리고 시에서 살면서 조금이나마 위안이 되길 기원한다”라고 말했다.

김명군 아시아밝음공동체 이사장은 “장기화된 코로나로 인하여 힘든 상황 속에서 우리 지역을 위하여 힘쓰는 광주신세계에서, 지역민뿐만 아니라 자칫 소외될 수 있는 다문화가정이 지역사회에 함께 할 수 있다는 기쁨을 누리게 해주신 데에 대해 감사 드린다”면서 “모두가 어려운 시기 솔선수범으로 많은 사람에게 감동과 희망을 주는 광주신세계의 번영을 바란다”고 밝혔다.

한편 아시아밝음공동체는 다문화가족을 위한 이주민전래동화책 출판, 의료봉사활동, 작은도서관 운영 등 '인간은 평등하고, 존엄한 존재'라는 가치관을 바탕으로 이주민의 꿈이 이뤄질 수 있도록 지원하는 단체다.

