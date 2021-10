[아시아경제 이민지 기자] 효성오앤비 효성오앤비 097870 | 코스닥 증권정보 현재가 9,200 전일대비 360 등락률 +4.07% 거래량 103,717 전일가 8,840 2021.10.14 13:55 장중(20분지연) 관련기사 반토막 계좌 구원할 “대선주자 1위” 관련 황금주! 오늘도 적중또 맞췄어요! 18년 만에 찾아온 'ㅇㅇㅇ' 황금주! 내일 시초가 무조건 공략하세요삼성전자 물리셨나요?! 향후 주가의 비밀! 더 큰 호재가 기다린다 close 는 SK증권과 26억5200만원 규모로 자사주 취득을 결정했다고 14일 공시했다. 회사 측은 “주가 안정과 주주가치 제고를 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr